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Ядерная медицина для лечения онкобольных появилась в ГБ №4 Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Radiol002 768x1024

Ядерная медицина для лечения онкобольных появилась в ГБ №4 Нижнего Тагила

Сегодня, 18:12Здоровье и экологияФото: официальный сайт ГБУЗ СО «ГБ №4 Нижнего Тагила»
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