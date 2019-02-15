Ядерная медицина для лечения онкобольных появилась в ГБ №4 Нижнего Тагила

Ядерная медицина позволяет диагностировать и лечить многие онкозаболевания. Радиойодотерапия (лечение йодом-131) – это метод ядерной медицины, который уже много лет практикуется в Городской больнице №4 Нижнего Тагила для лечения пациентов с синдромом тиреотоксикоза.

С февраля данный метод медицины стал доступен для больных раком щитовидной железы. Радиойодотерапия позволяет избежать осложнений, так как применяется не внешнее, а внутреннее излучение. Йод-131 почти полностью скапливается в щитовидке и практически не затрагивает ткани, которые находятся рядом.