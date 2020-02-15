Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ученые рассказали, что шаг за шагом исключали связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом. По их мнению, наиболее вероятно, что источник заражения – это летучие мыши.

Ранее китайские ученые заявляли, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.