Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Сегодня, 20:07Здоровье и экологияФото: pxhere
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В министерстве науки и техники Китая рассказали, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши, пишет РИА «Новости».
Ученые рассказали, что шаг за шагом исключали связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом. По их мнению, наиболее вероятно, что источник заражения – это летучие мыши.
Ранее китайские ученые заявляли, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Китайские власти информировали ВОЗ о вспышке пневмонии 31 декабря 2019 года. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китае число зараженных превысило 66,4 тысячи человек, умерли от заболевания 1523 человека. За пределами Китая зафиксировано 500 заболевших, два из них в России.
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