Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить режим ограничений из-за коронавируса до 1 марта. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Это означает, что жителям и гостям области нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах и транспорте. Напомним, 12 февраля первый регион в России отменил обязательный масочный режим. Теперь требование в Удмуртии будет носить рекомендательный характер. Первый регион в России отменил обязательный масочный режим

