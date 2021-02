Морозы до -35 градусов снова ожидаются в Свердловской области

Похолодание до -35 градусов в Свердловской области снова прогнозируют синоптики ФГБУ «Уральское УГМС».

15 февраля будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем ожидается температура от -7 до -12 градусов, в горах и низинах до -21 градуса. 16 февраля, во вторник, ночью столбики термометров опустятся до -25 градусов, на крайнем севере похолодает до -33 градусов. Днем потеплеет до -20 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. 17 февраля, в среду, в Свердловской области ночью синоптики прогнозируют от -25 до -30 градусов, при прояснении до -35. Днем столбики термометров поднимутся до -22 градусов, на крайнем севере — до -25 градусов.

