Морозы до -35 градусов снова ожидаются в Свердловской области

Морозы до -35 градусов снова ожидаются в Свердловской области

Сегодня, 11:56Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Похолодание до -35 градусов в Свердловской области снова прогнозируют синоптики ФГБУ «Уральское УГМС».

15 февраля будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем ожидается температура от -7 до -12 градусов, в горах и низинах до -21 градуса.

16 февраля, во вторник, ночью столбики термометров опустятся до -25 градусов, на крайнем севере похолодает до -33 градусов. Днем потеплеет до -20 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

17 февраля, в среду, в Свердловской области ночью синоптики прогнозируют от -25 до -30 градусов, при прояснении до -35. Днем столбики термометров поднимутся до -22 градусов, на крайнем севере — до -25 градусов.

Stories:
Экология
Свердловская областьпогодапохолоданиеморозы
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы