В Свердловской области за сутки выявлено 263 новых случая заболевания коронавирусом

В Свердловской области за сутки выявлено 263 новых случая заболевания коронавирусом

Сегодня, 14:02Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за прошедшие сутки подтверждены 263 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В Свердловской области количество заболевших COVID-19 за время пандемии превысило 75 тысяч человек

В Екатеринбурге выявлено больше всего случаев заболевания — 101. Кроме того, коронавирус подтвержден у жителей Алапаевска, Артинского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

За период пандемии на Среднем Урале выявлено 75 027 случаев COVID-19. D больницах региона d тяжелом состоянии находятся 313 человек, из них 213 — в реанимации. 132 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за период с 14 по 15 февраля выявлено 14 207 случаев инфицирования в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве — 1 818, Санкт-Петербурге — 1 093 и Московской области — 801. С начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 086 090 жителей страны.

На Среднем Урале общее число выписанных по выздоровлению человек приближается к 68 тысячам человек

За минувшие 24 часа выписали из больниц 274 пациента, а за весь период пандемии выздоровели 67 854 свердловчанина.

В России за минувшие сутки выписали 13 935 человек. Больше всего выписанных в Москве — 1 967, Санкт-Петербурге — 1 497, а также Московской области — 766. В общей сложности количество выздоровевших россиян достигло 3 607 036 человек.

За прошедшие 24 часа в Свердловской области от коронавируса скончались 10 человек

С начала пандемии на Среднем Урале зарегистрирован 2 231 летальный случай.

В России за минувшие сутки от инфекции умерли 394 человека. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве — 56, Санкт-Петербурге — 49 и Московской области — 28. За период эпидемии COVID-19 от инфекции скончались 80 520 россиян.

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