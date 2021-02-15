В Свердловской области за сутки выявлено 263 новых случая заболевания коронавирусом

В России за период с 14 по 15 февраля выявлено 14 207 случаев инфицирования в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве — 1 818, Санкт-Петербурге — 1 093 и Московской области — 801. С начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 086 090 жителей страны.