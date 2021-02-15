Вирусолог Бутенко рассказал о шансах выживания британского штамма COVID-19 в России

Вирусолог Бутенко рассказал о шансах выживания британского штамма COVID-19 в России

Сегодня, 21:38Здоровье и экологияPhoto: pixabay
Вирусолог Александр Бутенко рассказал, сможет ли новый штамм SARS-CoV-2 выжить в российском климате.

Бутенко является руководителем лаборатории биологии и индикации арбовирусов подразделения «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского» ФБГУ «НИЦЭМ имени Гамалеи». По его словам, с числом проведенных исследований растет и число новых обнаруженных штаммов.

Новые штаммы не представляют из себя нечто ужасное или необычное. Они являются результатом естественного процесса эволюции вирусов,отметил профессор Александр Бутенко.

Он подчеркнул, что на данный момент на территории России не было зафиксировано ни одного случая заражения британским штаммом, однако это не значит, что до страны не дойдет британский или южноафриканский вариант, сообщают «Новые известия».

Не исключается, рассказал вирусолог, что штаммы уже присутствуют, но их пока не выявили.

Напомним, в январе в Германии у пациентов и персонала клиники города Гармиш-Партенкирхен был выявлен мутировавший штамм коронавируса.

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