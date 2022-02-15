Мусорный полигон стоимостью 12 млрд рублей будет построен под Екатеринбургом

Мусорный полигон стоимостью 12 млрд рублей будет построен под Екатеринбургом
Мусорный полигон стоимостью 12 млрд рублей будет построен под Екатеринбургом
Сегодня, 18:57Здоровье и экологияФото: 1MI
Строительство полигона твердых бытовых отходов, стоимостью около 12 млрд рублей, начнется в этом году.

В данный момент идет поиск земельного участка под экокластер, который должен быть расположен в 70-80 километрах от областного центра. Благодаря современному полигону переработка, сортировка и захоронение мусора будет осуществляться без вреда для окружающей среды. Кроме того, в планах значится запуск цеха по повторной переработке мусора, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Свердловской области Сергей Швиндт.

Возводит экокластер будут за счет средств по договору концессии, рассчитанном на 30 лет. Общая мощность мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» может составить 700 тысяч тонн в год.

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