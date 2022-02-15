Мусорный полигон стоимостью 12 млрд рублей будет построен под Екатеринбургом

В данный момент идет поиск земельного участка под экокластер, который должен быть расположен в 70-80 километрах от областного центра. Благодаря современному полигону переработка, сортировка и захоронение мусора будет осуществляться без вреда для окружающей среды. Кроме того, в планах значится запуск цеха по повторной переработке мусора, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Свердловской области Сергей Швиндт.