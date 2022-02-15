Прокуратура и Росприроднадзор проверили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Напомним, что ЕВРАЗ НТМК входит в дивизион «Урал», который с 2018 года возглавляет Денис Новоженов. В 2021 году Денис Новоженов отказался отвечать на вопросы редакции TagilCity.ru о сроках установления санитарно-защитной зоны предприятия, при этом директор РЦКО «Урал» Елена Раудштейн обещала ответить на соответствующие запросы редакции. Более десятка запросов, направленных в пресс-службу НТМК в 2021 году редакцией TagilCity.ru и связанных с проблемами негативного воздействия на экологию города, до сих пор остались без ответа.