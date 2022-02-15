Прокуратура и Росприроднадзор проверили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Прокуратура и Росприроднадзор проверили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Прокуратура и Росприроднадзор проверили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:17Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

Прокуратура и Росприроднадзор проверили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Совместная выездная проверка тагильской природоохранной прокуратуры с инспектором Росприроднадзора на территории ЕВРАЗ НТМК прошла 14 февраля в Нижнем Тагиле.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что выездная проверка на предприятие Абрамовича связана с высокой концентрацией вредных веществ в Нижнем Тагиле: замеры УГМС 31 января этого года показали превышение ПДК по сероводороду почти в 20 раз. Результаты проведенной на производственной площадке компании проверки не раскрываются, но по ним в прокуратуре обещают принять необходимые меры для соблюдения требований законодательства РФ по охране атмосферного воздуха.

Замеры воздуха 14 февраля редакцией TagilCity на привокзальной площади Нижнего Тагила вновь выявили превышение диоксида азота в 2 раза. Основным источником выбросов диоксида азота в городе является ЕВРАЗ НТМК — 5400 тонн в год. За 21 день замеров в январе посты УГМС выявляли превышения ПДК вредных веществ в течение 18 дней, в феврале тагильчане дышали воздухом с превышениями ПДК уже в течение 11 дней из 14.

Напомним, что ЕВРАЗ НТМК входит в дивизион «Урал», который с 2018 года возглавляет Денис Новоженов. В 2021 году Денис Новоженов отказался отвечать на вопросы редакции TagilCity.ru о сроках установления санитарно-защитной зоны предприятия, при этом директор РЦКО «Урал» Елена Раудштейн обещала ответить на соответствующие запросы редакции. Более десятка запросов, направленных в пресс-службу НТМК в 2021 году редакцией TagilCity.ru и связанных с проблемами негативного воздействия на экологию города, до сих пор остались без ответа.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилЭкология
Материалы по теме:
ЕВРАЗ НТМКпрокурорская проверкаросприроднадзорНижний ТагилДенис НовоженовЕлена Раудштейн
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы