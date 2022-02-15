Прокуратура и Росприроднадзор проверили ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что выездная проверка на предприятие Абрамовича связана с высокой концентрацией вредных веществ в Нижнем Тагиле: замеры УГМС 31 января этого года показали превышение ПДК по сероводороду почти в 20 раз. Результаты проведенной на производственной площадке компании проверки не раскрываются, но по ним в прокуратуре обещают принять необходимые меры для соблюдения требований законодательства РФ по охране атмосферного воздуха.
Замеры воздуха 14 февраля редакцией TagilCity на привокзальной площади Нижнего Тагила вновь выявили превышение диоксида азота в 2 раза. Основным источником выбросов диоксида азота в городе является ЕВРАЗ НТМК — 5400 тонн в год. За 21 день замеров в январе посты УГМС выявляли превышения ПДК вредных веществ в течение 18 дней, в феврале тагильчане дышали воздухом с превышениями ПДК уже в течение 11 дней из 14.
Напомним, что ЕВРАЗ НТМК входит в дивизион «Урал», который с 2018 года возглавляет Денис Новоженов. В 2021 году Денис Новоженов отказался отвечать на вопросы редакции TagilCity.ru о сроках установления санитарно-защитной зоны предприятия, при этом директор РЦКО «Урал» Елена Раудштейн обещала ответить на соответствующие запросы редакции. Более десятка запросов, направленных в пресс-службу НТМК в 2021 году редакцией TagilCity.ru и связанных с проблемами негативного воздействия на экологию города, до сих пор остались без ответа.