Дорожные компании вывозят землю с полей под Нижним Тагилом (ФОТО)

Там кучи снятого плодородного слоя. Поля находятся на территории города Нижний Тагил, за частным сектором. Раньше там жители сажали картошку. А сейчас «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» срезают этот слой земли и вывозят для облагораживания города. Конечно, должны быть площадки, которые предоставляют качественную землю или торф. А так просто выезжать в поле и срезать землю до самой глины не совсем правильно рассказал редакции портала TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.