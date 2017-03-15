Границы природных парков «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи» будут изменены по решению властей Свердловской области
15 марта 2017, 08:30Здоровье и экология
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В Екатеринбурге будут обсуждать расширение площадей особо охраняемых природных территорий. Дискуссия по данной теме пройдет в рамках конгресса «Промышленная экология».
Сюжеты: Екатеринбург
В Свердловской области насчитывается более полутора тысяч ООПТ. Конгресс, добавим, пройдет с 15 по 16 марта.
Задачу об увеличении площади ООПТ поставил губернатор Евгений Куйвашев на ближайшие пять лет, передает ОТВ. К примеру, в Минприроды уже подготовлены документы об обосновании и расширении территории природного парка «Оленьи ручьи», а также по изменению границы парка «Река Чусовая».
Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. Он добавил, что есть планы по расширению Ивдельского заказника, а также продолжаются работы по созданию природного парка «Уфимское плато», который находится в Красноуфимской ГО.
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