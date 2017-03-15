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Границы природных парков «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи» будут изменены по решению властей Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Границы природных парков «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи» будут изменены по решению властей Свердловской области

15 марта 2017, 08:30Здоровье и экология
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