Снова червивая вода? Жители Нижнего Тагила вновь обнаружили личинки комаров в водопроводном кране (ФОТО)

Кто сказал, что воды с червями больше не будет? Вода действительно стала заметно чище - она прозрачная и без запаха. После того как узнали, что включили очистные сооружения, обрадовались, окончательно почистили краны. Мы думали, что наша проблема решена. Но вчера 13 марта кран опять забился, скрутили и даже не удивились - они опять с останками этих же червей, ситуация не изменилась. Краны забиваются, конечно, реже, примерно раз в 7-10 дней, чаще замечаем после выходных дней. Отсюда видно, что проблема осталась, и кто ее будет решать - неясно. Наверное, очистные сооружения не могут задерживать червей или же проблема на каком-либо участке труб, где они развелись сообщила в редакцию TagilCity.ru жительница Гальянки.