Мороз до -22 градусов ожидается на неделе в Свердловской области
15 марта, 08:30Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области начинается ухудшение погодных условий. В скором времени в северной части региона пойдет мокрый снег, который облепит провода, а в отдельных районах пройдут метели, на дорогах образуется гололедица.
При этом синоптики прогнозируют ветер до 18 метров в секунду. Температура опустится до -22 градусов Цельсия в ночное время, днём при этом ожидается около 4 градусов ниже нуля.
Также в ближайшие два дня будет идти мокрый снег, дуть сильный ветер, а температура воздуха будет держаться на одном уровне и ночью, и днём, пишет «Znak.com».
Напомним, в начале марта в Свердловской области были зафиксированы аномальные морозы, в некоторых регионах было до минус 30 градусов. Температурные показатели были ниже нормы в среднем на 3 градуса.
Оттепели на Среднем Урале, по прогнозам свердловских синоптиков, пока не ожидаются.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей