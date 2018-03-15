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Новости Нижнего Тагила

Мороз до -22 градусов ожидается на неделе в Свердловской области

15 марта 2018, 08:30Добавить новость
погода,Свердловская область,экология,снег,мокрый снег,синоптики,гололед,весна
В Свердловской области начинается ухудшение погодных условий. В скором времени в северной части региона пойдет мокрый снег, который облепит провода, а в отдельных районах пройдут метели, на дорогах образуется гололедица.

При этом синоптики прогнозируют ветер до 18 метров в секунду. Температура опустится до -22 градусов Цельсия в ночное время, днём при этом ожидается около 4 градусов ниже нуля.

Также в ближайшие два дня будет идти мокрый снег, дуть сильный ветер, а температура воздуха будет держаться на одном уровне и ночью, и днём, пишет «Znak.com».

Напомним, в начале марта в Свердловской области были зафиксированы аномальные морозы, в некоторых регионах было до минус 30 градусов. Температурные показатели были ниже нормы в среднем на 3 градуса.

Оттепели на Среднем Урале, по прогнозам свердловских синоптиков, пока не ожидаются.

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Свердловская область
Нижний Тагил
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