Свердловская область оказалась внизу экологического рейтинга по итогам зимы

По итогам прошедшей зимы регионами с самой худшей экологической обстановкой стали Свердловская, Челябинская и Иркутская области. В десятку субъектов, которые находятся внизу списка также вошли Брянская, Московская и Оренбургская области, Красноярский край и Якутия. Первые строчки и самыми чистыми регионами оказались Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. В топ-5 также вошли Белгородская область и Москва.