Свердловская область оказалась внизу экологического рейтинга по итогам зимы
Экологи-общественники составили экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018-2019 годов. Среди антилидеров специалисты назвали Свердловскую и Челябинскую область.
По итогам прошедшей зимы регионами с самой худшей экологической обстановкой стали Свердловская, Челябинская и Иркутская области. В десятку субъектов, которые находятся внизу списка также вошли Брянская, Московская и Оренбургская области, Красноярский край и Якутия. Первые строчки и самыми чистыми регионами оказались Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. В топ-5 также вошли Белгородская область и Москва.
Национальный экологический рейтинг был составлен представителями общественной организации «Зелёный патруль». Экологическая ситуация в регионах получила оценки по трём индексам (природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический), которые сформировали сводный индекс, сообщается на сайте общественной организации.