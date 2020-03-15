Роспотребнадзор опроверг информацию о пяти заболевших коронавирусом в Екатеринбурге
Сегодня, 17:14Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В свердловском Роспотребнадзоре сообщили, что информация о зараженных коронавирусом в Екатеринбурге является недостоверной, сообщает znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В соцсетях появилась информация о том, что в одной из больниц Екатеринбурга находятся пять человек с подтвержденным коронавирусом. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что в столице Урала нет подтвержденных случаев заражения вирусом.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков написал на своей странице в соцсети, чтобы журналисты не звонили ему, чтобы узнать информацию о заражении коронавирусом.
Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции.
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