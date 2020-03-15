Три случая заражения коронавирусом в России не связаны с посещением других стран
Сегодня, 15:18Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По информации Роспотребнадзора, три случаях заражения коронавирусом в России не являются «завезенными» из других стран. Причиной являются контакты с ранее заболевшими людьми, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
За последние сутки в России зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В ведомстве отмечают, что граждане посещали в последние две недели другие страны, где зафиксированы вспышки заболеваемости.
Ранее стало известно, что количество заболевших в России достигло 59 человек.
Напомним, что 11 марта коронавирусная инфекция была объявлена ВОЗ пандемией. По всему миру зарегистрировано более 149 случаев заражения, из них более 5,5 тысяч человек скончались.
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