Три случая заражения коронавирусом в России не связаны с посещением других стран

В ведомстве отмечают, что граждане посещали в последние две недели другие страны, где зафиксированы вспышки заболеваемости.

Напомним, что 11 марта коронавирусная инфекция была объявлена ВОЗ пандемией. По всему миру зарегистрировано более 149 случаев заражения, из них более 5,5 тысяч человек скончались.