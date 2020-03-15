В Нижнем Тагиле ожидается теплая погода и снегопады

В понедельник, 16 марта, днем будет солнечно. Температура будет +1 градус, а ночью похолодает до -9. Ветер юго-восточный со скоростью до 6 м/с.

17 марта днем столбик термометра поднимется до +2 градусов, а ночью ожидается похолодание до -11. Также в этот день ожидается небольшой снегопад, несмотря на солнечную погоду, а порывы ветра будут достигать 14 м/с.