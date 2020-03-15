В Нижнем Тагиле ожидается теплая погода и снегопады
Сегодня, 14:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в первой половине недели ожидается теплая, но пасмурная погода с небольшими снегопадами, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 16 марта, днем будет солнечно. Температура будет +1 градус, а ночью похолодает до -9. Ветер юго-восточный со скоростью до 6 м/с.
17 марта днем столбик термометра поднимется до +2 градусов, а ночью ожидается похолодание до -11. Также в этот день ожидается небольшой снегопад, несмотря на солнечную погоду, а порывы ветра будут достигать 14 м/с.
В среду, 18 марта, ожидается пасмурная погода с небольшим снегопадом. Температура будет +2 градуса, а ночью опустится до -4. Ветер западный, с порывами до 12 м/с.
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