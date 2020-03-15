В России коронавирусом заболели еще четыре человека
Сегодня, 20:08Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За последние сутки коронавирус диагностирован у четырех россиян, сообщает РИА «Новости».
Три человека заболели в Московской области, один в Тюменской области. Все инфицированные посещали страны Евросоюза. Заболевших поместили в специальные боксы. Все, кто вступал с ними в контакт, сдадут анализы и пройдут необходимые обследования.
Всего на территории России зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусом, 60 из них – россияне, трое – иностранные граждане. Напомним, что на прошлой неделе ВОЗ назвала вспышку COVID-19 пандемией.
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