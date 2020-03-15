Врачи их Гонгконга рассказали о возможных осложнениях у излечившихся от коронавируса

Врачи провели исследование состояния 12 излечившихся пациентов.

По словам главы центра инфекционных заболеваний больницы принцессы Маргарет, они начинают задыхаться при быстрой ходьбе, а у некоторых пациентов снижается функция легких на 20-30%. Врач отметил, что пока неизвестно, насколько долго будет сохраняться этот эффект.

Специалисты планируют выяснить, может ли коронавирус стать причиной развития фиброза легких, когда на органах образуется соединительная ткань, мешающая нормальной их работе.

Оуэн Цзэн порекомендовал пациентам делать упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, к примеру, плавать.