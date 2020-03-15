Врачи их Гонгконга рассказали о возможных осложнениях у излечившихся от коронавируса
У пациентов, выздоровевших после заболевания коронавирусом, могут возникать осложнения на легкие, а также ощущение удушья во время быстрой ходьбы. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на управление больничных учреждений Гонгконга.
Врачи провели исследование состояния 12 излечившихся пациентов.
По словам главы центра инфекционных заболеваний больницы принцессы Маргарет, они начинают задыхаться при быстрой ходьбе, а у некоторых пациентов снижается функция легких на 20-30%. Врач отметил, что пока неизвестно, насколько долго будет сохраняться этот эффект.
Специалисты планируют выяснить, может ли коронавирус стать причиной развития фиброза легких, когда на органах образуется соединительная ткань, мешающая нормальной их работе.
Оуэн Цзэн порекомендовал пациентам делать упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, к примеру, плавать.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция вызывает возникновение атипичной пневмонии. По данным ВОЗ количество зараженных по всему миру превышает 145 тысяч человек, 5436 из них умерли. На данный момент заболевание объявлено пандемией.