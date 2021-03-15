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У 62 жителей Екатеринбурга за минувшие сутки подтвержден COVID-19

В Свердловской области общее число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч

171 случай COVID-19 подтвержден за сутки у жителей Свердловской области. Из них 62 — в Екатеринбурге, сообщает оперативный штаб региона.

Количество заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 80 тысяч человек

У 62 жителей Екатеринбурга за минувшие сутки подтвержден COVID-19. Также коронавирус выявлен у жителей Алапаевского района, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Таборинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

В регионе зафиксировано 80 153 случая инфицирования. Состояние 288 человек оценивается как тяжелое, в отделениях реанимации лежат 166 пациентов, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за минувшие сутки зафиксировано 9 437 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 353, Санкт-Петербурге — 933, а также Московской области — 627. За время пандемии в стране выявлено 4 400 045 случаев заражения COVID-19.

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Общее число выздоровевших достигло 73 298 человек.

В России за прошедшие сутки выздоровели 8 447 пациентов. За время эпидемии от инфекции вылечились 4 003 576 человек.

За период с 14 по 15 марта в Свердловской области зарегистрировано 9 летальных случаев от COVID-19

В общей сложности от коронавируса умер 2 541 житель региона.

В России за минувшие 24 часа зарегистрировано 404 случаев смерти. В общей сложности за время пандемии COVID-19 зафиксировано 92 494 летальных случая.

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