Сегодня, 14:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
У 62 жителей Екатеринбурга за минувшие сутки подтвержден COVID-19. Также коронавирус выявлен у жителей Алапаевского района, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Таборинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.
В регионе зафиксировано 80 153 случая инфицирования. Состояние 288 человек оценивается как тяжелое, в отделениях реанимации лежат 166 пациентов, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В России за минувшие сутки зафиксировано 9 437 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 353, Санкт-Петербурге — 933, а также Московской области — 627. За время пандемии в стране выявлено 4 400 045 случаев заражения COVID-19.
Общее число выздоровевших достигло 73 298 человек.
В России за прошедшие сутки выздоровели 8 447 пациентов. За время эпидемии от инфекции вылечились 4 003 576 человек.
В общей сложности от коронавируса умер 2 541 житель региона.
В России за минувшие 24 часа зарегистрировано 404 случаев смерти. В общей сложности за время пандемии COVID-19 зафиксировано 92 494 летальных случая.