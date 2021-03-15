У 62 жителей Екатеринбурга за минувшие сутки подтвержден COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 9 437 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 353, Санкт-Петербурге — 933, а также Московской области — 627. За время пандемии в стране выявлено 4 400 045 случаев заражения COVID-19.