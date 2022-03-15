348 детей уже неделю не ходят в садик из-за качества воды в Горноуральском

По этой же причине 623 ученика школы № 24 находятся на дистанционном обучении, пищеблоки в образовательных учреждениях не работают.
Окончательное решение о выходе в очный формат администрация ГГО обещала принять по итогам исследования проб воды, рассказал редакции TagilCity.ru местный житель Андрей.
Также родители сообщают о том, что классные руководители рассылают в чатах сообщения, о том, что в школу пришли неудовлетворительные результаты анализов, которые были отобраны. Повторный анализ будет сдан 16 марта. До четверга включительно уроки будут проводится онлайн, а дети находиться на дистанте.
Однако пока официальных данных от Роспотребнадзора по отобранным пробам воды в Горноуральском у Пригородной прокуратуры нет.
Образовательный учреждения заключали отдельные договора на проверку качества воды и самостоятельно заказывали экспертизу. Результаты проб, отобранных в ходе проверки прокуратуры, ожидаются в четверг, 17 марта, сообщила редакции TagilCity.ru старший помощник прокурора Пригородного района Виктория Каханова.
Напомним, жители поселка Горноуральский начали массово жаловаться на водопроводную воду, пахнущую навозом. Причиной фекального запаха стал агрокомплекс, излив отходов попал в санитарную зону водовода. Сейчас одна из двух труб перекрыта, однако сельчане могут остаться без отопления, так как одной действующей трубы для этого может не хватить.