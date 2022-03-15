348 детей уже неделю не ходят в садик из-за качества воды в Горноуральском

348 детей уже неделю не ходят в садик из-за качества воды в Горноуральском
348 детей уже неделю не ходят в садик из-за качества воды в Горноуральском
Сегодня, 19:02Здоровье и экологияФото: 1MI
348 воспитанников детских садов не посещают дошкольные учреждения в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом из-за того, что они закрыты с 9 марта. Качество воды не соответствует нормам СанПиН.

По этой же причине 623 ученика школы № 24 находятся на дистанционном обучении, пищеблоки в образовательных учреждениях не работают.

Окончательное решение о выходе в очный формат администрация ГГО обещала принять по итогам исследования проб воды, рассказал редакции TagilCity.ru местный житель Андрей.

Также родители сообщают о том, что классные руководители рассылают в чатах сообщения, о том, что в школу пришли неудовлетворительные результаты анализов, которые были отобраны. Повторный анализ будет сдан 16 марта. До четверга включительно уроки будут проводится онлайн, а дети находиться на дистанте.

Однако пока официальных данных от Роспотребнадзора по отобранным пробам воды в Горноуральском у Пригородной прокуратуры нет.

Образовательный учреждения заключали отдельные договора на проверку качества воды и самостоятельно заказывали экспертизу. Результаты проб, отобранных в ходе проверки прокуратуры, ожидаются в четверг, 17 марта, сообщила редакции TagilCity.ru старший помощник прокурора Пригородного района Виктория Каханова.

Напомним, жители поселка Горноуральский начали массово жаловаться на водопроводную воду, пахнущую навозом. Причиной фекального запаха стал агрокомплекс, излив отходов попал в санитарную зону водовода. Сейчас одна из двух труб перекрыта, однако сельчане могут остаться без отопления, так как одной действующей трубы для этого может не хватить.

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ЭксклюзивПригородНижний Тагил
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