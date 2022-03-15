348 детей уже неделю не ходят в садик из-за качества воды в Горноуральском

348 воспитанников детских садов не посещают дошкольные учреждения в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом из-за того, что они закрыты с 9 марта. Качество воды не соответствует нормам СанПиН.

По этой же причине 623 ученика школы № 24 находятся на дистанционном обучении, пищеблоки в образовательных учреждениях не работают. Окончательное решение о выходе в очный формат администрация ГГО обещала принять по итогам исследования проб воды, рассказал редакции TagilCity.ru местный житель Андрей. Также родители сообщают о том, что классные руководители рассылают в чатах сообщения, о том, что в школу пришли неудовлетворительные результаты анализов, которые были отобраны. Повторный анализ будет сдан 16 марта. До четверга включительно уроки будут проводится онлайн, а дети находиться на дистанте. Однако пока официальных данных от Роспотребнадзора по отобранным пробам воды в Горноуральском у Пригородной прокуратуры нет. Образовательный учреждения заключали отдельные договора на проверку качества воды и самостоятельно заказывали экспертизу. Результаты проб, отобранных в ходе проверки прокуратуры, ожидаются в четверг, 17 марта, сообщила редакции TagilCity.ru старший помощник прокурора Пригородного района Виктория Каханова. Напомним, жители поселка Горноуральский начали массово жаловаться на водопроводную воду, пахнущую навозом. Причиной фекального запаха стал агрокомплекс, излив отходов попал в санитарную зону водовода. Сейчас одна из двух труб перекрыта, однако сельчане могут остаться без отопления, так как одной действующей трубы для этого может не хватить. Установлена причина фекального запаха от воды в поселке под Нижним Тагилом

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