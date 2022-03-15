Как оформить больничный лист дистанционно в Нижнем Тагиле

7 февраля 2022 года Минздрав региона разрешил поликлиникам открывать и закрывать больничный лист дистанционно пациентам с признаками ОРВИ и коронавируса. Как это сделать в Нижнем Тагиле и куда обращаться жителям Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов — в материале TagilCity.ru.

Отмена ковидных ограничений и снижение заболеваемости, — казалось бы, в начале марта свердловчане практически победили коронавирус. Однако в течение двух предыдущих месяцев регион бил рекорды по числу заболевших. В начале января, когда новый штаммом стали заражаться тагильчане, у больниц города образовались длинные очереди. Людям с высокой температурой приходилось часами стоять на улице. В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а затем Минздрав региона разрешил медучерждениям открывать и закрывать больничный дистанционно. Как открыть больничный лист дистанционно в Нижнем Тагиле Оформить больничный не выходя из дома можно, но только после осмотра врача, пояснили редакции TagilCity.ru в поликлиниках города. Медик должен взять у пациента ПЦР-тест, а также письменное согласие на амбулаторное лечение и на соблюдение режима самоизоляции. При этом открывают лист нетрудоспособности не в день осмотра, а в день обращения. Ранее мы писали, при каких симптомах можно не идти на прием и вызвать врача жителю каждого района Нижнего Тагила. Если пациент переносит заболевание в легкой форме, листок нетрудоспособности ему выдают на семь дней. Как закрыть больничный лист дистанционно в Нижнем Тагиле А вот закрыть больничный лист можно и без осмотра. Достаточно оставить заявку с пятого по седьмой день болезни на сайте или по телефону поликлиники по месту жительства. Жителям Дзержинского района, закрепленным за Городской поликлиникой №1, необходимо позвонить по телефону 8 (3435) 38-44-49. Для закрытия электронного листа сообщите оператору ФИО, дату рождения, номер СНИЛСа, номер телефона. Пациенты поликлиники Демидовской городской больницы в Ленинском районе могут оставить заявку по номерам 8 (3435) 41-97-57 или 8 (3435) 42-31-35. Тагильчане, проходящие осмотр в Городской поликлинике №3, могут закрыть больничный на сайте или отправить сообщение на адрес электронной почты главного врача glavrach-nt@mail.ru. Жителям Тагилстроевского района следует обратиться в Городскую поликлинику №4 на ул. Новострой, 24 по номерам 8 (3435) 41-18-10 или 8 (3435) 21-12-12 (call-центр). Пациенты Городской поликлиники №2 на ул. Металлургов и на ул. Московская, 10 могут оставить заявку по телефону 8 (3435) 41-18-10, 8 (3435) 21-12-12 (call-центр). Врачи напоминают, что лучшей профилактикой коронавируса является соблюдение всех мер предосторожности: масочного режима, обработки рук антисептиком и соблюдение социальной дистанции. По оценке экспертов, одним из самых эффективных методов остается вакцинация от коронавируса. Ранее мы писали, где поставить прививку от COVID-19 и как пройти вакцинацию или ревакцинацию в Нижнем Тагиле.

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