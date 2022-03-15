Меньше двух тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Больше всего случаев подтверждено среди жителей Екатеринбурга. Там выявлено 524 новых случая. Остальные заболевшие проживают в других муниципалитетах региона, в том числе Нижнем Тагиле, Горноуральском ГО, Верхней и Нижней Салде, Алапаевске и Первоуральске.