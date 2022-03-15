Меньше двух тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Меньше двух тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Меньше двух тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 16:02Здоровье и экологияФото: 1MI
За сутки с 14 по 15 марта в Свердловской области подтверждено более 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб.

Больше всего случаев подтверждено среди жителей Екатеринбурга. Там выявлено 524 новых случая. Остальные заболевшие проживают в других муниципалитетах региона, в том числе Нижнем Тагиле, Горноуральском ГО, Верхней и Нижней Салде, Алапаевске и Первоуральске.

Всего в области с начала пандемии заболели инфекцией почти 404 тысячи человек.

На данный момент состояние 412 госпитализированных оценивается как тяжелое. Из них 212 помещены в реанимацию, в том числе 162 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество больных средней тяжести достигло 2,2 тысячи человек.

За сутки по выздоровлению выписаны 5,5 тысячи пациентов. Всего выздоровели после заражения 270,2 тысячи человек.

Также подтверждено 7 случаев смерти. Всего скончавшихся насчитывается 10,4 тысячи человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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