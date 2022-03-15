Превышение сероводорода зафиксировано 8 раз за выходные в Нижнем Тагиле

Превышение сероводорода зафиксировано 8 раз за выходные в Нижнем Тагиле
Превышение сероводорода зафиксировано 8 раз за выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:33Здоровье и экологияФото: 1MI

Пятикратное превышение сероводорода выявлено в Нижнем Тагиле в выходные

Восемь раз превышение предельно допустимой концентрации сероводорода фиксировали экопосты в воздухе Нижнего Тагила.

11 марта пост на Красном Камне зафиксировал ночью концентрацию сероводорода в пределах от 1,1 до 1,4 ПДК. 12 марта превышений экопосты не выявили.

Однако 13 марта превышений было сразу семь. Так, в течение дня на Вагонке концентрация сероводорода в воздухе поднималась до 1,8 ПДК. А на Красном Камне превышение было пятикратным до 5,5 ПДК.

Также превышения зафиксировал пост и на Тагилстрое. Максимальная концентрация вещества там достигала 4,5 ПДК.

Напомним, шесть раз с начала 2022 года экопосты в Нижнем Тагиле фиксировали высокое загрязнение воздуха. Каждый раз приоритетным веществом был сероводород. Наибольшее его превышение было 20-кратным.

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