Превышение сероводорода зафиксировано 8 раз за выходные в Нижнем Тагиле

11 марта пост на Красном Камне зафиксировал ночью концентрацию сероводорода в пределах от 1,1 до 1,4 ПДК. 12 марта превышений экопосты не выявили.
Однако 13 марта превышений было сразу семь. Так, в течение дня на Вагонке концентрация сероводорода в воздухе поднималась до 1,8 ПДК. А на Красном Камне превышение было пятикратным до 5,5 ПДК.
Также превышения зафиксировал пост и на Тагилстрое. Максимальная концентрация вещества там достигала 4,5 ПДК.
Напомним, шесть раз с начала 2022 года экопосты в Нижнем Тагиле фиксировали высокое загрязнение воздуха. Каждый раз приоритетным веществом был сероводород. Наибольшее его превышение было 20-кратным.