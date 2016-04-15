Скорую помощь обяжут приезжать на экстренные вызовы в течение 20 минут

Сейчас время прибытия в 20 минут носит рекомендательных характер. После вступления в силу нового приказа Министерства здравоохранения РФ, экипажи скорой помощи обязаны будут в течение 20 минут прибывать на вызов, сообщают «Известия».

Перемены коснутся и комплектации бригад скорой помощи. Они будут комплектоваться в зависимости от особенностей местности, где осуществляет работу скорая помощь, а также от возможностей финансирования.

Эксперты отмечают, что укладываться в 20 минут в городах могут помешать пробки, а в провинции – плохое состояние дорог. Тем не менее, подобная регламентация – благое начинание.

Кто знает, сколько жизней могла бы спасти большая расторопность медиков. TagilCity.ru напоминает о том, что в Международный женский день в самом центре Нижнего Тагила умер мужчина, не дождавшись медицинской помощи.