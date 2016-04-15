В Нижнем Тагиле пробудились комары: время устанавливать на окна москитные сетки (ФОТО)

Вечером в комнате мелькали силуэты. Я не верил. Откуда комары в апреле? На ночь оставил окно открытым и всю ночь слушал их писк и отмахивался, пока в 4:00 не плюнул, установив на окно сетку. Потом долго ходил по квартире с тлеющей таблеткой против комаров. Это нормально для апреля? -- обратился читатель с Вагонки в редакцию TagilCity.ru.

В подтверждение тагильчанин приложил фотографии. На ней, правда, труп всего одного комара. Но ведь его товарищи могли затаиться где-то до наступления темноты.

Чтобы выяснить, не является ли аномалией столь раннее пробуждение комаров, журналисты TagilCity.ru взяли интервью у специалиста:

У нас на территории Нижнего Тагила обитает несколько видов комаров. Это разные роды комаров. Род Aedes зимует в виде яйца, вылупляясь, обычно, в конце мая - начале июня. Представители рода Culex зимуют в подвалах и дуплах деревьев в виде взрослых особей. Иногда их видят и зимой. В целом, никакой аномалии в этом нет рассказала журналисту TagilCity.ru Рощектаева Ольга, преподаватель нижнетагильского филиала ГБОУ СПО СОМК.

Таким образом, нынешние незваные гости не спали зимой, а прятались. А с наступлением тепла они ринулись на охоту.

Кто предупреждён – тот вооружён. Самое время закрывать окна или устанавливать на них москитные сетки. Ведь комары – не самые неприятные насекомые, которые могут проникнуть через окно. Сегодня в редакцию TagilCity.ru залетал огромный шмель.

TagilCity.ru напоминает, первых бабочек на улицах Нижнего Тагила тагильчане заметили ещё в начале месяца.