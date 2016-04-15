В строительство многопрофильной больницы на ГГМ в Нижнем Тагиле планируется вложить 4,5 млрд рублей (ФОТО)

Инициативу по возрождению долгостроя взял на себя депутат Государственной думы Александр Петров. Работы по проектировке осуществляет организация «Тагилгражданпроект».

Предполагаемая стоимость возведения больницы – 4,5 млрд рублей. Планируется использовать как средства муниципалитета и Свердловской области, так и средства из Федерального бюджета. Для их получения необходимо собрать 100 000 подписей. Тогда проект строительства в Нижнем Тагиле детской многопрофильной больницы будет рассмотрен Правительством Российской Федерации.

Сейчас проект готов и передан на государственную экспертизу. Она будет готова до 1 июля рассказал на совещании депутат Государственной думы Александр Петров.

Детская многопрофильная больница должна будет решить ряд проблем детского здравоохранения Нижнего Тагила и пригорода, а также разгрузить действующие поликлиники.

Многопрофильная больница будет состоять из двух блоков: стационар и лечебно-диагностический блок. Всего в многопрофильной больнице будет предусмотрено 160 койко-мест рассказал представитель МУП «Тагилгражданпроект».

TagilCity.ru напоминает о том, что строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле иначе, как многострадальным, не назовешь. Первый проект больницы был разработан более 20 лет назад. В 1997 началось строительство, но из-за нехватки финансирования оно постоянно прерывалось. В 2012 году строящийся объект перешёл в ведение Свердловской области. Губернатор Мишарин обещал продолжить возведение больницы, но покинул должность. Преемник начинание не поддержал. С тех пор строительство было приостановлено. Недавно дети облюбовали как место для игр башенный кран на территории долгостроя.

Будет ли на этот раз всё по-другому? Действительно ли строительство начнётся?

То, что нет ясности с источниками финансирования, признаёт и сам Сергей Носов. Частные инвесторы оказались не заинтересованы в продолжении работы над объектом. Но на этот раз у Администрации города решительный настрой.

Раз мы взялись, на этот раз не отступимся, вы же нас знаете заявил Сергей Носов журналистам после совещания.

Примечательно, что о возрождении строительства детской многопрофильной больницы речь зашла именно в тот год, когда проводятся выборы. Кто-то может увидеть в этом политический подтекст и традиционные предвыборные обещания.

Следующее промежуточное собрание Глава Нижнего Тагила пообещал провести в первых числах сентября 2016 года. Тогда будет готово заключение государственной экспертизы и приблизится ясность относительно того, насколько активно продвигается подготовительная работа к строительству Многопрофильной больницы. К сентябрю, возможно, удастся добиться и ясности в вопросе о федеральном софинансировании объекта.

TagilCity.ru напоминает, выборы в Государственную думу VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года.