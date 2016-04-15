В строительство многопрофильной больницы на ГГМ в Нижнем Тагиле планируется вложить 4,5 млрд рублей (ФОТО)
На сегодняшнем совещании в Администрации Нижнего Тагила в присутствии Сергея Носова было объявлено о том, что строительство детской многопрофильной больницы на ГГМ будет продолжено.
Инициативу по возрождению долгостроя взял на себя депутат Государственной думы Александр Петров. Работы по проектировке осуществляет организация «Тагилгражданпроект».
Предполагаемая стоимость возведения больницы – 4,5 млрд рублей. Планируется использовать как средства муниципалитета и Свердловской области, так и средства из Федерального бюджета. Для их получения необходимо собрать 100 000 подписей. Тогда проект строительства в Нижнем Тагиле детской многопрофильной больницы будет рассмотрен Правительством Российской Федерации.
Сейчас проект готов и передан на государственную экспертизу. Она будет готова до 1 июля рассказал на совещании депутат Государственной думы Александр Петров.
Детская многопрофильная больница должна будет решить ряд проблем детского здравоохранения Нижнего Тагила и пригорода, а также разгрузить действующие поликлиники.
Многопрофильная больница будет состоять из двух блоков: стационар и лечебно-диагностический блок. Всего в многопрофильной больнице будет предусмотрено 160 койко-мест рассказал представитель МУП «Тагилгражданпроект».
TagilCity.ru напоминает о том, что строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле иначе, как многострадальным, не назовешь. Первый проект больницы был разработан более 20 лет назад. В 1997 началось строительство, но из-за нехватки финансирования оно постоянно прерывалось. В 2012 году строящийся объект перешёл в ведение Свердловской области. Губернатор Мишарин обещал продолжить возведение больницы, но покинул должность. Преемник начинание не поддержал. С тех пор строительство было приостановлено. Недавно дети облюбовали как место для игр башенный кран на территории долгостроя.
Будет ли на этот раз всё по-другому? Действительно ли строительство начнётся?
То, что нет ясности с источниками финансирования, признаёт и сам Сергей Носов. Частные инвесторы оказались не заинтересованы в продолжении работы над объектом. Но на этот раз у Администрации города решительный настрой.
Раз мы взялись, на этот раз не отступимся, вы же нас знаете заявил Сергей Носов журналистам после совещания.
Примечательно, что о возрождении строительства детской многопрофильной больницы речь зашла именно в тот год, когда проводятся выборы. Кто-то может увидеть в этом политический подтекст и традиционные предвыборные обещания.
Следующее промежуточное собрание Глава Нижнего Тагила пообещал провести в первых числах сентября 2016 года. Тогда будет готово заключение государственной экспертизы и приблизится ясность относительно того, насколько активно продвигается подготовительная работа к строительству Многопрофильной больницы. К сентябрю, возможно, удастся добиться и ясности в вопросе о федеральном софинансировании объекта.
TagilCity.ru напоминает, выборы в Государственную думу VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года.
© Эрик Х., TagilCity.ru