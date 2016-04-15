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В строительство многопрофильной больницы на ГГМ в Нижнем Тагиле планируется вложить 4,5 млрд рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В строительство многопрофильной больницы на ГГМ в Нижнем Тагиле планируется вложить 4,5 млрд рублей (ФОТО)

15 апреля 2016, 09:50Здоровье и экологияПавел Щербина
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