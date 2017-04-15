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Старейший институт-роддом Екатеринбурга - Уральский НИИ ОММ - отметил 140-летний юбилей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Старейший институт-роддом Екатеринбурга - Уральский НИИ ОММ - отметил 140-летний юбилей (ФОТО)

15 апреля 2017, 09:15Здоровье и экология
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