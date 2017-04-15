Старейший институт-роддом Екатеринбурга - Уральский НИИ ОММ - отметил 140-летний юбилей (ФОТО)

В институт Охраны материнства и младенчества приезжают пациентки со сложными случаями – с патологиями, а также с многоплодной беременностью. Здесь делают сложнейшие внутриутробные операции, оказывая помощь детям еще до рождения. В частности, екатеринбуржский ОММ одним из первых стал специализироваться на уходе за недоношенными новорожденными. Еще в НИИ ОММ помогают забеременеть при помощи репродуктивных технологий.