Старейший институт-роддом Екатеринбурга - Уральский НИИ ОММ - отметил 140-летний юбилей (ФОТО)
15 апреля 2017, 09:15Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге 140-летний юбилей отметил Уральский НИИ ОММ. Старейший институт-роддом является вторым по продолжительности существования в России, старше только Институт Отта в Санкт-Петербурге, ему 220 лет. В праздничный день в НИИ ОММ прошла всероссийская конференция акушеров-гинекологов.
Сюжеты: Екатеринбург
В институт Охраны материнства и младенчества приезжают пациентки со сложными случаями – с патологиями, а также с многоплодной беременностью. Здесь делают сложнейшие внутриутробные операции, оказывая помощь детям еще до рождения. В частности, екатеринбуржский ОММ одним из первых стал специализироваться на уходе за недоношенными новорожденными. Еще в НИИ ОММ помогают забеременеть при помощи репродуктивных технологий.
Подсчитано, что за время работы в институте-роддоме на свет появилось более 380 тысяч человек. Это, пишет E1.ru, сопоставимо с населением Нижнего Тагила.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей