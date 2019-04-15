746 свердловских пар попали на ЭКО в первом квартале 2019 года
В Свердловской области за первый квартал 2019 года 746 считавшихся бесплодными пар получили возможность ЭКО и криопереноса замороженных ранее эмбрионов, сообщает департамент информполитики региона.
В первом квартале 2019 года были выданы 917 направлений на ЭКО и процедуру криопереноса. За это время на учет в женские консультации региона встали более 150 женщин, прошедших указанные процедуры за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.
В первые три месяца 2019 года в Свердловской области родились 275 детей, зачатых благодаря современным репродуктивным технологиям.
Отбор на проведение процедуры ЭКО осуществляется в межмуниципальных кабинетах бесплодного брака.
По словам руководителя отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства Натальи Зильбер, в Свердловской области функционируют 10 таких кабинетов. В 2019 году на реализацию программы выделены около 311 миллионов рублей.
Всю информацию о клиниках, в которых можно пройти обследование, получить направление и пройти процедуру ЭКО за счет средств ОМС, можно получить на сайте областного Минздрава.