Главврач больницы в Коммунарке сообщил о выздоровлении после коронавируса
Сегодня, 12:18Здоровье и экологияФото: Страница Дениса Проценко в соцсети
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в соцсети написал, что выздоровел после перенесенного коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус
Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день,сообщил Проценко.
Врач заразился коронавирусом от пациентов. Об этом он рассказал 31 марта. Медик закрылся у себя в кабинете и провел на самоизоляции две недели. При этом он продолжал вести консультации через интернет и руководить медучреждением.
Напомним, в Коммунарку привозят заболевших коронавирусом жителей Москвы. В столице России сейчас подтверждено 13 тысяч случаев заболевания.
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