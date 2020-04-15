Трамваи Нижнего Тагила проходят санитарную обработку по два раза в день

По всем поверхностям вагона, с которыми контактируют пассажиры, распрыскивается дезинфицирующее вещество. Причем, его концентрация, по рекомендации Роспотребнадзора, увеличена. Водитель и контролеры обеспечены специальными средствами защиты: перчатками, маски, антисептики.

Директор предприятия Игорь Темнов отметил, что все рекомендации, предписанные Роспотребнадзором, соблюдаются еще с начала года, до момента попадания вируса в Россию.

Фото: «Тагильский рабочий»

Фото: «Тагильский рабочий»