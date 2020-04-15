Трамваи Нижнего Тагила проходят санитарную обработку по два раза в день
Сегодня, 17:31Здоровье и экологияФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле предприятие МУП «Тагильский трамвай» тщательно соблюдает правила санитарной обработки в условиях пандемии. Дезинфекцию вагонов проводят дважды в день, причем вторую - вместе с влажной уборкой, рассказывает «Тагильский рабочий».
По всем поверхностям вагона, с которыми контактируют пассажиры, распрыскивается дезинфицирующее вещество. Причем, его концентрация, по рекомендации Роспотребнадзора, увеличена. Водитель и контролеры обеспечены специальными средствами защиты: перчатками, маски, антисептики.
Директор предприятия Игорь Темнов отметил, что все рекомендации, предписанные Роспотребнадзором, соблюдаются еще с начала года, до момента попадания вируса в Россию.
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Фото: «Тагильский рабочий»
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Фото: «Тагильский рабочий»
В Нижнем Тагиле за последние сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В Свердловской области за сутки подтверждено 12 новых случаев. Общее число инфицированных в области — 105 человек. 37 из них уже выздоровели.
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