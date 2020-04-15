В Нижнем Тагиле новых случаев коронавируса не зафиксировано
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Нижнем Тагиле, по данным регионального оперативного штаба, новых случаев коронавируса не выявлено.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Напомним, в городе подтверждено пять случаев заболевания.
В Свердловской области за сутки выявили 12 заболевших, таким образом, общее число заразившихся в регионе достигло 105 человек. 37 человек выздоровели.
Среди новых заболевших — жители Каменского района, Екатеринбурга, Полевского, Заречного, а также приехавшие из Москвы и Челябинской области.
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