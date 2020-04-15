В Нижнем Тагиле за сутки проведено 483 исследования на коронавирус
Сегодня, 15:26Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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В лабораториях Нижнего Тагила за последние сутки проведено 483 исследования анализов на коронавирус. Всего обследовано 454 человека, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Напомним, в городе работают две лаборатории — в филиале «Центра гигиены и эпидемиологии» и городской больнице № 4. По информации областного Роспотребнадзора, с начала их работы в общем проведено 5 090 исследований на коронавирус, 4 814 человек обследовано.
По данным на 15 апреля в Свeрдловской облaсти зарeгистрировано еще 12 нoвых случaев зарaжения COVID-19. Забoлевшие нахoдятся в Камeнском районе, Полeвском, Екатeринбурге, Зарeчном и Белoярском райoне. Срeди них есть житeли Мoсквы и Чeлябинской области. В Нижнем Тагиле за минувшие сутки новых случаев коронавируса не зарегистрировано. В городе по-прежнему пять заболевших.
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