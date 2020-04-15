В России за сутки выявили 3 388 новых случаев коронавируса
Сегодня, 13:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России выявлено 3 388 новых случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее число заболевших в России достигло 24 490 человек, из них выздоровели 1 986 пациентов, скончались 198 человек. Под наблюдением медиков остаются порядка 130 тысяч человек.
В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 12 новых случаев. Общее число заболевших в регионе — 105 человек. Из них 37 поправились и отпущены домой.
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