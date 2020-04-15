В Свердловской области утверждены больницы для пациентов с подозрением на коронавирус

Кроме пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, больницы будут принимать больных с тяжелой и средней формой ОРВИ, а также подозрением на внебольничную пневмонию.

В список вошли 10 медучреждений, расположенных в области. За каждым из них закреплены муниципалитеты, откуда могут поступать пациенты. В частности, пациентов будут принимать больницы Асбеста, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды, а также Екатеринбурга.