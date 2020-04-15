В Свердловской области утверждены больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Вчера, 23:31Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Минздрав Свердловской области утвердил перечень медицинских учреждений, куда на лечение будут направлять больных с подозрением на коронавирус. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.
Сюжеты: Коронавирус
Кроме пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, больницы будут принимать больных с тяжелой и средней формой ОРВИ, а также подозрением на внебольничную пневмонию.
В список вошли 10 медучреждений, расположенных в области. За каждым из них закреплены муниципалитеты, откуда могут поступать пациенты. В частности, пациентов будут принимать больницы Асбеста, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды, а также Екатеринбурга.
По последним данным в Свердловской области зарегистрировано 105 случаев заражения коронавирусом, из них пять — в Нижнем Тагиле.
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