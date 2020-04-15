В Свердловской области вводится особый противопожарный режим
Сегодня, 09:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В шести муниципалитетах Свердловской области с 15 апреля запретят использование открытого огня, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ограничения вводятся из-за наступления пожароопасного сезона. Они коснутся Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Березовского ГО, Камышловского ГО, Каменска-Уральского и Михайловского МО.
С начала сезона уже зафиксированы 13 лесных пожаров общей площадью 89 гектаров. Кроме того, зафиксирован 281 случай горения сухой травы.
Во время ограничений нельзя сжигать мусор, разводить костры, проводить огневые работы и жарить шашлыки.
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