В Свердловской области вводится особый противопожарный режим

Ограничения вводятся из-за наступления пожароопасного сезона. Они коснутся Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Березовского ГО, Камышловского ГО, Каменска-Уральского и Михайловского МО.

С начала сезона уже зафиксированы 13 лесных пожаров общей площадью 89 гектаров. Кроме того, зафиксирован 281 случай горения сухой травы.