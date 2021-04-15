126 случаев COVID-19 за сутки выявлено в Свердловской области

126 случаев COVID-19 за сутки выявлено в Свердловской области
Сегодня, 13:56Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
126 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области за последние сутки, сообщает региональный оперштаб.

Свыше 260 заразившихся коронавирусом находятся в госпиталях Среднего Урала в тяжелом состоянии

Новые случаи выявили у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов.

За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 84 464 случая COVID-19

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 266 пациентов.

В России за сутки выявлено 8 944 случая коронавируса в 83 регионах страны. За время эпидемии ковид подтвержден у 4 675 153 жителей страны.

Число вылечившихся от коронавируса жителей Свердловской области превысило 77,5 тысячи человек

140 свердловчан выписали из больниц региона за минувшие 24 часа. Общее число выздоровевших — 77 977 человек.

Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 301 448, из них 10 225 пациентов было выписано за минувшие сутки.

14 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

За время эпидемии зарегистрировано 2 894 летальных случая.

В России зафиксировано 104 398 летальных исходов, за минувшие сутки умерли 398 человек.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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