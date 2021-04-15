Еще 12 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

По данным оперштаба, в Свердловской области за последние сутки было зарегистрировано 126 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 84 464 человек. 266 жителей Среднего Урала находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из медучреждений выписано 140 пациентов, за время пандемии выздоровело 77 977 свердловчан. За последние 24 часа скончалось от инфекции 14 человек, всего умерло 2 894 жителя региона.