Еще 12 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Еще 12 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за сутки
Сегодня, 14:22Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
За прошедшие сутки еще у 12 тагильчан подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает областной Роспотребнадзор.

В общей сложности по данным на 15 апреля в Нижнем Тагиле зарегистрировано 5 354 случая заражения COVID-19.

В период с 14 по 15 апреля диагноз подтвердился у 12 тагильчан.

По данным оперштаба, в Свердловской области за последние сутки было зарегистрировано 126 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 84 464 человек. 266 жителей Среднего Урала находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 83 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из медучреждений выписано 140 пациентов, за время пандемии выздоровело 77 977 свердловчан. За последние 24 часа скончалось от инфекции 14 человек, всего умерло 2 894 жителя региона.

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