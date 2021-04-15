Перечень объектов для квотирования выбросов в воздух определён в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:10Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Квотирование осуществляется на основе итоговых расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Замеры производятся в соответствии с федеральным законодательством.
На текущий момент времени сводные расчеты загрязнений воздуха в Нижнем Тагиле выполнены. На основании них Роспотребнадзор определил список приоритетных загрязняющих веществ, выбросы которых в наибольшей степени превышают нормативы и влияют на здоровье человека.
С целью их снижения, устанавливаются квоты для промобъектов, объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Перечень таких объектов для Нижнего Тагила утвержден. Проводятся работы по определению размера квот выбросов для вошедших в него объектов.
В результате квотирования, будет достигаться гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха и снижаться совокупный объем выбросов до 20%.
Напомним, Росприроднадзор провел проверку и выявил нарушения у крупных предприятий Нижнего Тагила. Нарушения были выявлены в ХЗ «Планта», «Уралхимпласт», ЕВРАЗ НТМК и других.