Перечень объектов для квотирования выбросов в воздух определён в Нижнем Тагиле

На текущий момент времени сводные расчеты загрязнений воздуха в Нижнем Тагиле выполнены. На основании них Роспотребнадзор определил список приоритетных загрязняющих веществ, выбросы которых в наибольшей степени превышают нормативы и влияют на здоровье человека.