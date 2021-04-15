Снег, дождь и морозы ожидаются до конца недели в Нижнем Тагиле

Похолодание до -6 градусов, небольшой снег и дождь ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие дни, по данным Gismeteo.

Пятница, 16 апреля Температура воздуха днем составит +9 градусов, ночью небольшой дождь, температура опустится до +6 градусов. Ожидается порывистый ветер до 10 метров в секунду. Вечером ясная погода, +2 градуса. Суббота, 17 апреля В субботу весь день сохранится ясная погода. Ночью похолодает до -4 градусов, днем температура воздуха составит +10 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. Воскресенье, 18 апреля Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, ночью +3 градуса и возможен небольшой снег. Температура воздуха колеблется в течение дня: от +1 градуса днем до -6 градусов вечером. Ветер до 13 метров в секунду.

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