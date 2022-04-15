Администрация ГГО до сих пор не устранила свалку в карьере Новоасбеста

Спустя почти год с начала истории вокруг незаконной свалки в карьерах рядом с Новоасбестом кучи мусора, в том числе и строительного, продолжают оставаться на месте.

Журналисты TagilCity.ru побывали на месте и обнаружили, что горы мусора никуда не делись. Также рядом не видно было и подъездов к свалке, то есть убирать ее даже не начинали. При этом еще летом нижнетагильская природоохранная прокуратура обязала главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова убрать несанкционированную свалку в карьере. Проверку ведомство проводило после публикации TagilCity.ru. Оказалось, что между МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» и ООО «СтройДорСервис» в 2020 году был заключен договор на поставку 10 тысяч тонн грунта, который предназначался для рекультивации земель законсервированного месторождения хризотил-асбеста. Однако под видом грунта компания привезла строительный мусор, оставшийся после сноса старого цеха литейных смол «Уралхимпласта». Всего в карьеры попало около 700 кубометров промышленного мусора. Исследования специалистов в ходе проверки показали, что отходы имеют четвертый класс опасности и являются опасными для почвы и воды. Несмотря на постановление природоохранной прокуратуры свалка так и не была устранена. Тогда ведомство обратилось в суд. Ответчиками по иску природоохранной прокуратуры выступают ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус», САО «ВСК», ООО «СтройДорСервис», ООО «Строймеханизация», МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа», ООО «Главное строительное управление», ООО «Строй-Заказчик». Администрация ГГО не устраняет свалки: горы мусора под Новоасбестом стали еще больше 3 Фото В карьере, куда природоохранная прокуратура запретила свозить мусор, не только не стало чисто, но и добавились новые кучи отходов.

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