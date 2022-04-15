Диоксид азота превысил норму в 3 раза во время замеров тагильского воздуха 15 апреля

Источникaми выбросов диoксида азота в Нижнем Тaгиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в гoд, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Плaнта» — 71 тонна в год, «Уралхимплaст» — 60 тонн в год.