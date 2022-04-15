Три дня подряд в Нижнем Тагиле превышены формальдегид, озон и сероводород

По данным УГМС, 11 апреля на Тагилстрое около 16 часов наблюдались превышения озона. Его концентрация составила 1,2 ПДК. Также зафиксирован сероводород на уровне 1,1 ПДК. На Сухоложском поселке станции зафиксировали повышение озона до 1,02 ПДК и формальдегида до 1,04 ПДК.