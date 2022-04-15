Три дня подряд в Нижнем Тагиле превышены формальдегид, озон и сероводород

По данным УГМС, 11 апреля на Тагилстрое около 16 часов наблюдались превышения озона. Его концентрация составила 1,2 ПДК. Также зафиксирован сероводород на уровне 1,1 ПДК. На Сухоложском поселке станции зафиксировали повышение озона до 1,02 ПДК и формальдегида до 1,04 ПДК.
12 апреля на Тагилстрое также отмечались превышения озона. Его концентрация сохранилась на уровне 1,2 ПДК. Превышения были и 13 апреля. В частности, наблюдалось увеличение концентрации сероводорода до 1,4 ПДК, озона до 1,03 ПДК.
Напомним, до 20 апреля в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о смоге. Это означает, что условия неблагоприятны для рассеивания вредных примесей.