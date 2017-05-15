Особый противопожарный режим продолжает действовать в Свердловской области
15 мая 2017, 10:30Здоровье и экология
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Особый противопожарный режим сохраняется в Свердловской области в 33 муниципалитетах.
Патрульно-контрольные группы ведут наблюдение за ситуацией. Под запретом находятся: шашлычницы, мангалы, сжигание мусора, разведение костров, плавка сухой травы.
Любую ситуацию легче предупредить, чем предотвратить, сообщает МЧС Свердловской области. В случае неповиновения требованиям пожарной безопасности, гражданам грозит штраф, и даже уголовная ответственность.
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