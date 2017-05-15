Особый противопожарный режим продолжает действовать в Свердловской области

Патрульно-контрольные группы ведут наблюдение за ситуацией. Под запретом находятся: шашлычницы, мангалы, сжигание мусора, разведение костров, плавка сухой травы.

Любую ситуацию легче предупредить, чем предотвратить, сообщает МЧС Свердловской области. В случае неповиновения требованиям пожарной безопасности, гражданам грозит штраф, и даже уголовная ответственность.