Тёплая погода ненадолго вернётся в Свердловскую область в конце недели
15 мая 2017, 07:30Здоровье и экология
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В ближайшую неделю, по сообщению синоптиков, в Свердловской области не стоит ждать заметного потепления. Ночью возможна минусовая температура, а днём будет ощутимо прохладно.
Кроме того, местами пройдут дожди, выпадет мокрый снег, град, передает Областная газета.
Ощутимое тепло установится лишь к концу недели. Синоптики предполагают, что на столбике термометра показатель достигнет 20 градусов по Цельсию. Но весенняя погода не задержится надолго. В воскресенье температура воздуха не поднимется выше 11 градусов.
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