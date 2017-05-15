Тёплая погода ненадолго вернётся в Свердловскую область в конце недели

Ощутимое тепло установится лишь к концу недели. Синоптики предполагают, что на столбике термометра показатель достигнет 20 градусов по Цельсию. Но весенняя погода не задержится надолго. В воскресенье температура воздуха не поднимется выше 11 градусов.