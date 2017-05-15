Выходные в Нижнем Тагиле отметились ливнями с градом (ВИДЕО)

И в субботу, и в воскресенье, осадки становились сюрпризом для тагильчан, проводивших свободное время на свежем воздухе. Один из них поделился впечатлениями с журналистами TagilCity.ru.

В субботу град сопровождался сильными порывами ветра, мелкие градины, разгоняемые ветром, били очень больно, потому все спешили укрыться от них под крышу рассказал журналистам TagilCity.ru велосипедист Пётр.

Видео от 13.05.2017 года.

Второй раз за выходные велосипедист попал под удар стихии в воскресенье.

В воскресенье град чем-то напомнил снегопад. Был без резкого ветра, но очень интенсивным. На короткое время городские улицы будто покрылись первым снегом поделился с журналистами житель Вагонки.

Видео от 14.05.2017 года.

Напомним, в минувшие выходные крупный град также выпал в Екатеринбурге. В отличие от Екатеринбурга, в Нижнем Тагиле стихия не несла ущерба.

Жалоб от горожан на град не поступало. Выпавшие осадки скорее можно классифицировать как снежную крупу рассказал журналистам TagilCity.ru директор Единой дежурно-диспетчерской службы - Григорий Омельков.

Был ли это град или снежная крупа – не важно. Похолодание в середине мая в Нижнем Тагиле остается фактом, из-за которого решено продлить отопительный сезон до 18 числа.