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Выходные в Нижнем Тагиле отметились ливнями с градом (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выходные в Нижнем Тагиле отметились ливнями с градом (ВИДЕО)

15 мая 2017, 12:25Здоровье и экологияПавел Щербина
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