2,5 тысяч жителей Свердловской области подверглись нападению клещей с начала сезона

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 60 муниципальных образованиях Свердловской области. Больше всего инцидентов зарегистрировано в Тугулыме, Каменск-Уральском, Слободо-Туринске, Староуткинске, Талице, Бисерти, Сухом Логу и Ирбите.



Число госпитализированных с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» составляет 3 человека, что в 3 раза ниже, чем в 2017 году. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 17 человек, что в 1,7 раза ниже аналогичного периода 2017 года.



По состоянию на 14 мая 2018 года проведено 38226 вакцинаций и 178596 ревакцинаций. Также проведены обработки территории площадью 411 гектар, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.