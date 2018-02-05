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Новости Нижнего Тагила

2,5 тысяч жителей Свердловской области подверглись нападению клещей с начала сезона

15 мая 2018, 06:00Добавить новость
больница,город,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,клещи,клещевой энцефалит,вакцинация,Роспотребнадзор
Число свердловчан, пострадавших от присасывания клещей, снизилось в 2 раза в сравнении с 2017 годом. Среди детей пострадало 594 человека.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 60 муниципальных образованиях Свердловской области. Больше всего инцидентов зарегистрировано в Тугулыме, Каменск-Уральском, Слободо-Туринске, Староуткинске, Талице, Бисерти, Сухом Логу и Ирбите.

Число госпитализированных с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» составляет 3 человека, что в 3 раза ниже, чем в 2017 году. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 17 человек, что в 1,7 раза ниже аналогичного периода 2017 года.

По состоянию на 14 мая 2018 года проведено 38226 вакцинаций и 178596 ревакцинаций. Также проведены обработки территории площадью 411 гектар, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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