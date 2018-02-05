2,5 тысяч жителей Свердловской области подверглись нападению клещей с начала сезона

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 60 муниципальных образованиях Свердловской области. Больше всего инцидентов зарегистрировано в Тугулыме, Каменск-Уральском, Слободо-Туринске, Староуткинске, Талице, Бисерти, Сухом Логу и Ирбите.

Число госпитализированных с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» составляет 3 человека, что в 3 раза ниже, чем в 2017 году. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 17 человек, что в 1,7 раза ниже аналогичного периода 2017 года.