Асбестовский «Водоканал» подавал жителям воду с ротавирусом

В январе 2018 года жители Асбеста начали жаловаться на некачественную питьевую воду. В результате проверки в ней было установлено наличие ротавируса.



Специалисты асбестовского отдела Роспотребнадзора также обнаружили, что в воде содержание железа, кремния, жесткость и мутность превышали гигиенические нормативы почти в два раза.



В период с марта по апрель 2018 года юридическое и должностное лица АО «Водоканал» были привлечены к административной ответственности по статьям 6.3, 6.4, 6.5, ч.2 ст.8.42 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 367000 рублей.



Предприятию вручено предписание об устранении выявленных нарушений, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.