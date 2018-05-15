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Новости Нижнего Тагила

Асбестовский «Водоканал» подавал жителям воду с ротавирусом

15 мая 2018, 07:35Добавить новость
город,деньги,здоровье,Свердловская область,штраф,экология,Асбест,Водоканал,ротавирус,питьевая вода,Роспотребнадзор
После жалоб жителей Асбеста местный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области организовал проверку водоснабжающей организации АО «Водоканал». В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

В январе 2018 года жители Асбеста начали жаловаться на некачественную питьевую воду. В результате проверки в ней было установлено наличие ротавируса.

Специалисты асбестовского отдела Роспотребнадзора также обнаружили, что в воде содержание железа, кремния, жесткость и мутность превышали гигиенические нормативы почти в два раза.


В период с марта по апрель 2018 года юридическое и должностное лица АО «Водоканал» были привлечены к административной ответственности по статьям 6.3, 6.4, 6.5, ч.2 ст.8.42 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 367000 рублей.

Предприятию вручено предписание об устранении выявленных нарушений, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

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