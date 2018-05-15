Пациенты с ВИЧ из Заречного остались без лекарств

Перебои с поставками лекарственных средств для больных ВИЧ возникли в городе Заречный, Свердловской области.

Местный житель по имени Денис сообщил журналистам, что на днях он пришёл за очередной партией лекарств, но их не оказалось.

Мне сказали, что лекарств нет. Нужно ждать до июня рассказал Денис.

По информации Ura.ru, с нехваткой лекарств столкнулись и другие жители Заречного. В результате для Дениса лекарства были найдены в соседнем городе при помощи активистов движения «Пациентский контроль».

Напомним, что в конце 2017 года дефицит с лекарственными средствами возник не только в Свердловской области, но и в других регионах России.