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Пациенты с ВИЧ из Заречного остались без лекарств
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пациенты с ВИЧ из Заречного остались без лекарств

15 мая, 09:35Здоровье и экология
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